Через це знеструмлено пів сотні населених пунктів та подекуди ускладнено рух транспорту. Про це повідомили у Львівській міській раді та ДСНС Івано-Франківщини.

Які наслідки негоди?

Львів та область

За даними патрульної поліції Львівщини, в обласному центрі було пошкоджено автівки та перекрито рух трамваїв через падіння дерева на вулиці Мельникова. Схожа ситуація на вулиці Дашкевича, Хвильового та на перехресті вулиць Шевченка-Величковського. Фахівці вже розпилюють дерева та прибирають на місцях подій.

У Львівській ОВА повідомили, що через негоду повністю без електропостачання залишились 55 населених пунктів, ще 125 – частково знеструмлені. Наслідки ліквідують 253 працівники та 88 одиниць техніки Львівобленерго.

Повалені дерева у Львові / Фото Нацполіції, Львівської міськради

Зазначається, що повідомити про пошкоджені електромережі в області можна номером 0-800-30-15-68 або у чат-боти Львівобленерго у Viber або Telegram.

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що по області 26 квітня вдень можливі пориви північно-західного вітру 18 – 23 метрів за секунду, а місцями 25 метрів за секунду.

Івано-Франківськ та область

Негода зачепила й Прикарпаття. Рятувальники повідомили, що виїжджали розпилювати та прибирати повалені дерева у села Кутці, Більшівці, Дзвиняч, між селами Тустань та Медуха, а також в Івано-Франківську на вулицях Січових Стрільців та Медичній.

У зв'язку із ремонтом контактної мережі проїзд вулицею Мулика ускладнений, повідомили у КП "Електроавтотранс". Тролейбуси №3 та №6 тимчасово курсують з вулиці Дністровської по вулицях Василіянок, Мулика та Лепкого і далі без заїзду на залізничний вокзал.

Про численні аварійні вимкнення електроенергії інформує Прикарпаттяобленерго. Дерева та електроопори попадали в Городенці, Коломийському районі та Рожнятівщині.

Наслідки буревію на Прикарпатті / Фото ДСНС, місцеві пабліки

Тернопіль та область

Заступник міського голови Підволочиська Володимир Витрикуш повідомив "20 хвилин", що вітер зірвав 40 – 50 метрів покрівлі корпусу дитячого відділення центральної лікарні. Ніхто не постраждав, а території огородили. Фахівці чекають зменшення поривів вітру для ліквідації наслідків негоди.

Як вберегти себе під час негоди?

У ДСНС закликали бути уважними та дотримуватись правил безпеки. Зокрема, під час негоди триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев.

Також не паркувати транспорт під нестійкими конструкціями чи розлогими деревами за можливості. Небезпечними можуть бути й недобудовані будівлі або ті, де триває ремонт.

Якщо це можливо, повідомили рятувальники, обмежте перебування на вулиці під час сильного вітру.

Коли прогнозують потепління?

До слова, приблизно з початку травня очікується поступове потепління. Проте найближчими днями в Україні значні опади, грози, можливий град та сильні шквали.