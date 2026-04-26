Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Черкаській області.

Як негода призвела до трагедії?

У ДСНС повідомили, що через погіршення погодних умов на території області рятувальники чотири рази залучалися до ліквідації наслідків – вони прибирали 10 повалених дерев, які ускладнювали рух транспорту.

У самому місті, в одному з мікрорайонів, дерево впало на квадроцикл під час руху. На жаль, внаслідок інциденту жінка 1997 року народження загинула на місці.

Рятувальники ліквідують наслідки негоди / Фото: ДСНС Черкащини

Рятувальники закликають громадян без нагальної потреби не виходити на вулицю під час негоди, уникати перебування поблизу дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та нестійких конструкцій.

Також рекомендують не паркувати транспорт під деревами та біля будівель, із яких можливе падіння елементів, під час сильного вітру щільно зачиняти вікна та двері, а водіям – бути максимально уважними на дорогах, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Нагадаємо, 26 квітня негода дісталася не лише Черкащини. У Києві та області раптово почалася сильна гроза зі зливою та градом, повідомляється також, що у Вишгороді через пориви вітру з будинку зірвало дах.

Тим часом на Львівщині пориви вітру до 30 метрів за секунду повалили дерева та електроопори. У Львівській ОВА повідомили, що через негоду повністю без електропостачання залишились 55 населених пунктів, ще 125 – частково знеструмлені.

Чого очікувати від погоди далі?

Синоптики оприлюднили попередній прогноз на травень, згідно з яким середня місячна температура очікується на рівні 12 – 15 градусів тепла, що приблизно на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму. Кількість опадів прогнозується в межах 35 – 76 мм, а в гірських регіонах – 88 – 138 мм, що становить 80 – 100% від норми.

Водночас суттєвого потепління не варто очікувати й наприкінці квітня. Синоптик Віталій Постригань раніше повідомляв, що до завершення місяця стабільного підвищення температури в Україні не прогнозується.