Про це свідчить оновлений місячний прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Заморозки до -3 вдарять у частині областей, місцями – сильний вітер: прогноз погоди на 25 квітня

Якою буде погода в травні?

Загалом середньомісячна температура в травні, ймовірно, становитиме в межах 12 – 15 градусів тепла, у гірських районах Карпат та Криму передбачають 9 – 12 градусів тепла, що на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.

Місячна кількість опадів, за даними синоптиків, буде від 35 до 76 міліметрів. У Львівській, Івано-Франківській областях, в горах Закарпатської і Чернівецької областей – 88 – 138 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.

Зверніть увагу! Місячні прогнози та сезонні прогнози складають на загальних тенденціях, і точний сценарій неможливо спрогнозувати заздалегідь, через те, що процеси в атмосфері постійно змінюються.

Яка загальна кліматична характеристика травня?

Зазвичай середньомісячна температура в травні становить 13 – 17 градусів тепла, у гірських районах показник складає 7 – 12 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури коливається в межах 0,5 – 9,5 градусів морозу.

У південних та Київській областях цей показник складає 0,2 – 3 градусів тепла. Абсолютний максимум був 29,5 – 39 градусів тепла. Водночас у Карпатах та горах Криму місцями фахівці фіксували 22 – 28,4 градусів тепла.

Середньомісячна кількість опадів здебільшого становить 22 – 60 міліметрів. У західних, Вінницькій областях та в горах Криму фіксували 62 – 81 міліметрів, в Карпатах і на Прикарпатті показник складав 85 – 148 міліметри.

Важливо. Вищезгадані значення не є точним прогнозом на місяць, а лише аналіз показників минулих років!

Які умови будуть до кінця квітня?

  • Нещодавно синоптик Віталій Постригань попередив, що відчутного потепління на території України щонайменше до кінця квітня не буде через вплив північного процесу, який приніс нову порцію холодного повітря.

  • Своєю чергою Іван Семиліт також попереджав, що через новий циклон, який надходитиме до нас з північного сходу, до кінця поточного місяця в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу та вітер.

  • Також синоптики попереджають про заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту до 0…-5 для деяких східних та північних областей найближчими днями. Через це там оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпечності.

До слова, Наталія Птуха пояснювала, що заморозки та опади у вигляді мокрого снігу, які фіксують наприкінці квітня, виходять за межі кліматичної норми, але є серйозною аномалією і їхнє виникнення можливе.