Про це свідчить оновлений місячний прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода в травні?

Загалом середньомісячна температура в травні, ймовірно, становитиме в межах 12 – 15 градусів тепла, у гірських районах Карпат та Криму передбачають 9 – 12 градусів тепла, що на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.

Місячна кількість опадів, за даними синоптиків, буде від 35 до 76 міліметрів. У Львівській, Івано-Франківській областях, в горах Закарпатської і Чернівецької областей – 88 – 138 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.

Зверніть увагу! Місячні прогнози та сезонні прогнози складають на загальних тенденціях, і точний сценарій неможливо спрогнозувати заздалегідь, через те, що процеси в атмосфері постійно змінюються.

Яка загальна кліматична характеристика травня?

Зазвичай середньомісячна температура в травні становить 13 – 17 градусів тепла, у гірських районах показник складає 7 – 12 градусів тепла. Абсолютний мінімум температури коливається в межах 0,5 – 9,5 градусів морозу.

У південних та Київській областях цей показник складає 0,2 – 3 градусів тепла. Абсолютний максимум був 29,5 – 39 градусів тепла. Водночас у Карпатах та горах Криму місцями фахівці фіксували 22 – 28,4 градусів тепла.

Середньомісячна кількість опадів здебільшого становить 22 – 60 міліметрів. У західних, Вінницькій областях та в горах Криму фіксували 62 – 81 міліметрів, в Карпатах і на Прикарпатті показник складав 85 – 148 міліметри.

Важливо. Вищезгадані значення не є точним прогнозом на місяць, а лише аналіз показників минулих років!

Які умови будуть до кінця квітня?

Нещодавно синоптик Віталій Постригань попередив, що відчутного потепління на території України щонайменше до кінця квітня не буде через вплив північного процесу, який приніс нову порцію холодного повітря.

Своєю чергою Іван Семиліт також попереджав, що через новий циклон, який надходитиме до нас з північного сходу, до кінця поточного місяця в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу та вітер.

Також синоптики попереджають про заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту до 0…-5 для деяких східних та північних областей найближчими днями. Через це там оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпечності.

До слова, Наталія Птуха пояснювала, що заморозки та опади у вигляді мокрого снігу, які фіксують наприкінці квітня, виходять за межі кліматичної норми, але є серйозною аномалією і їхнє виникнення можливе.