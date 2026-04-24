Про це свідчить новий прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 25 квітня?

Укргідрометцентр повідомляє, що здебільшого по країні переважатиме суха погода, проте у північних областях можливі незначні дощі. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Але у західних областях удень можливі сильні пориви, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря у нічний час коливатиметься від 1 до 7 градусів, але подекуди буде прохолодніше.

В Україні, за винятком західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей очікуються заморозки в межах 0 – 3 градусів на поверхні ґрунту. У східних та Сумській областях подібні зниження прогнозують і в повітрі.

Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам,

– застерігають фахівці.

Зокрема, заморозки на поверхні ґрунту очікуються у межах Київської області. У регіонах, де будуть такі температури оголошено I рівень небезпечності. Удень стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів тепла.

Які температури будуть у Києві та області?

Температура повітря в області уночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, удень буде від 11 до 16 градусів тепла. У Києві уночі прогнозують від 3 до 5 градусів тепла, протягом дня вона буде в межах від 13 до 15 градусів.

Якою буде погода у великих містах?

Київ +13...+15;

Ужгород +15...+17;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +15...+17;

Рівне +13...+15;

Житомир +13...+15;

Вінниця +13...+15;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +13...+15;

Суми +13...+15;

Полтава +13...+15;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +13...+15;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +12...+14;

Харків +11...+13.



Прогноз погоди на 25 квітня 2026 року / Укргідрометцентр

