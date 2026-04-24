Про це свідчить новий прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Місцевих попередили про "найгірший сценарій": Оклахомою пройшовся руйнівний торнадо
Яка погода буде 25 квітня?
Укргідрометцентр повідомляє, що здебільшого по країні переважатиме суха погода, проте у північних областях можливі незначні дощі. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Але у західних областях удень можливі сильні пориви, які рухатимуться зі швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря у нічний час коливатиметься від 1 до 7 градусів, але подекуди буде прохолодніше.
В Україні, за винятком західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей очікуються заморозки в межах 0 – 3 градусів на поверхні ґрунту. У східних та Сумській областях подібні зниження прогнозують і в повітрі.
Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам,
– застерігають фахівці.
Зокрема, заморозки на поверхні ґрунту очікуються у межах Київської області. У регіонах, де будуть такі температури оголошено I рівень небезпечності. Удень стовпчики термометрів покажуть від 11 до 16 градусів тепла.
Які температури будуть у Києві та області?
Температура повітря в області уночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла, удень буде від 11 до 16 градусів тепла. У Києві уночі прогнозують від 3 до 5 градусів тепла, протягом дня вона буде в межах від 13 до 15 градусів.
Якою буде погода у великих містах?
- Київ +13...+15;
- Ужгород +15...+17;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Вінниця +13...+15;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +13...+15;
- Кропивницький +13...+15;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +13...+15;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +13...+15;
- Донецьк +13...+15;
- Луганськ +12...+14;
- Харків +11...+13.
Прогноз погоди на 25 квітня 2026 року / Укргідрометцентр
Як зміниться погода?
Раніше повідомляли, що найближчим часом на території України нічні заморозки до -5 градусів морозу може замінити тепло вдень до +19 градусів. Але наразі в нас ще переважає хмарна та нестійка погода.
Водночас через панування циклону суттєвого покращення погоди чекати не варто. Натомість у деяких областях синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та сильні пориви вітру. Але подекуди буде сухо.