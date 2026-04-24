Об этом свидетельствует новый прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 25 апреля?

Укргидрометцентр сообщает, что в основном по стране будет преобладать сухая погода, однако в северных областях возможны незначительные дожди. Ветер будет юго-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Но в западных областях днем возможны сильные порывы, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 1 до 7 градусов, но кое-где будет прохладнее.

В Украине, за исключением западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей ожидаются заморозки в пределах 0 – 3 градусов на поверхности почвы. В восточных и Сумской областях подобные снижения прогнозируют и в воздухе.

Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям,
предостерегают специалисты.

В частности, заморозки на поверхности почвы ожидаются в пределах Киевской области. В регионах, где будут такие температуры объявлен I уровень опасности. Днем столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов тепла.

Какие температуры будут в Киеве и области?

Температура воздуха в области ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла. В Киеве ночью прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла, в течение дня она будет в пределах от 13 до 15 градусов.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев +13...+15;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +13...+15;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +13...+15;
  • Сумы +13...+15;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +14...+16;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +13...+15;
  • Луганск +12...+14;
  • Харьков +11...+13.

Прогноз погоды на 25 апреля 2026 года / Укргидрометцентр

Как изменится погода?

  • Ранее сообщали, что в ближайшее время на территории Украины ночные заморозки до -5 градусов мороза может заменить тепло днем до +19 градусов. Но пока у нас еще преобладает облачная и неустойчивая погода.

  • В то же время из-за господства циклона существенного улучшения погоды ждать существенного улучшения погоды не стоит. Зато в некоторых областях синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и сильные порывы ветра. Но кое-где будет сухо.