Об этом свидетельствует новый прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 25 апреля?

Укргидрометцентр сообщает, что в основном по стране будет преобладать сухая погода, однако в северных областях возможны незначительные дожди. Ветер будет юго-западного направления со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Но в западных областях днем возможны сильные порывы, которые будут двигаться со скоростью от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время будет колебаться от 1 до 7 градусов, но кое-где будет прохладнее.

В Украине, за исключением западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей ожидаются заморозки в пределах 0 – 3 градусов на поверхности почвы. В восточных и Сумской областях подобные снижения прогнозируют и в воздухе.

Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям,

– предостерегают специалисты.

В частности, заморозки на поверхности почвы ожидаются в пределах Киевской области. В регионах, где будут такие температуры объявлен I уровень опасности. Днем столбики термометров покажут от 11 до 16 градусов тепла.

Какие температуры будут в Киеве и области?

Температура воздуха в области ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, днем будет от 11 до 16 градусов тепла. В Киеве ночью прогнозируют от 3 до 5 градусов тепла, в течение дня она будет в пределах от 13 до 15 градусов.

Какой будет погода в крупных городах?

Киев +13...+15;

Ужгород +15...+17;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +15...+17;

Ровно +13...+15;

Житомир +13...+15;

Винница +13...+15;

Одесса +15...+17;

Николаев +15...+17;

Херсон +15...+17;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +13...+15;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +13...+15;

Полтава +13...+15;

Днепр +14...+16;

Запорожье +13...+15;

Донецк +13...+15;

Луганск +12...+14;

Харьков +11...+13.



Прогноз погоды на 25 апреля 2026 года / Укргидрометцентр

Как изменится погода?