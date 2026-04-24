Кроме того, пострадали несколько человек. О последствиях разрушительного торнадо рассказали в The New York Times.

Что известно о торнадо в Оклахоме?

Национальная метеослужба США предупреждала об особо опасной ситуации с возможными сильными и разрушительными торнадо. Позже подтвердили, что торнадо прошел по юго-восточной части Энида и двигался в сторону города Фермонта.

Главный метеоролог Дэймон Лейн в прямом эфире отслеживал торнадо в Эниде и заявил, что это "самая сильная буря, которую мы видели в Оклахоме за очень долгое время". В видео было видно, как шторм набирает силу и оставляет после себя разрушенные, сровненные с землей дома. Лейн также сказал, что это "худший возможный сценарий".

Шериф округа Гарфилд Кори Ринк сообщил, что несколько человек травмировались на юге Энида, но, к счастью, обошлось без погибших.

Местные медиа отмечали, что торнадо прошел через жилые районы, аэропорт и территории учебных заведений. Очевидцы и журналисты сообщали о полностью сровненных с землей зданиях и значительных завалах обломков.

После прохождения торнадо спасатели и местные власти начали поисково-спасательные работы, проверяя возможные завалы.

Местных жителей призывают оставаться в укрытиях и придерживаться предупреждений из-за дальнейшей опасной погоды в регионе.

Интересно! "Аллея торнадо" (Tornado Alley) – это неофициальный термин для обозначения региона в центральных штатах США, где чаще всего возникают смерчи. Она охватывает территорию между Скалистыми горами и Аппалачами, включая Техас, Оклахому, Канзас, Небраску и Айову, где столкновение теплого воздуха из Мексиканского залива и холодного из Канады создают идеальные условия для мощных штормов.

