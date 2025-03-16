Стихийное бедствие унесло жизни десятка людей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Ураган унес жизни 15 человек в США: эксперты предупреждают об усилении стихии

Торнадо в США

Сообщается, что по меньшей мере 34 человека погибли в результате торнадо и мощных штормов в США.

В штате Миссури зафиксировано 12 смертельных случаев, также зафиксировано погибших в Канзасе, Арканзасе, Оклахоме, Техасе и Миссисипи после того, как торнадо разрушило дома. В издании говорится, что масштабная стихия также породила пылевые бури, лесные пожары и град.

Из-за сложных погодных условий в 6 штатах страны есть погибшие.

Указывается, что количество погибших возросло после того, как стало известно о 8 погибших в результате аварии на трассе, вызванной пылевой бурей в округе Шерман, штат Канзас, в пятницу. В аварии приняли участие по меньшей мере 50 транспортных средств.

Во время пылевой бури в Техасе также погибли 4 человека в автокатастрофах.

Власти штата Миссури сообщают, что 12 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на штат.

Официальные лица также сообщили о 6 смертей в Миссисипи, около 3 смертельных случаях в Арканзасе и одну смерть в Оклахоме, где объявлено чрезвычайное положение.

К слову, в некоторых населенных пунктах Оклахомы был издан приказ об эвакуации, поскольку в штате было зарегистрировано более 130 пожаров.

По словам губернатора Кевина Ститта, почти 300 домов были повреждены или разрушены.

В сети обнародовали немало видео, на которых видно, насколько разрушительной и сильной была стихия, охватившая различные штаты Америки.

Как в США бушевала непогода: смотрите видео

Также на одном из видео в замедленной съемке видно массивный торнадо в Бейкерсфилде, Миссури.