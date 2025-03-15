Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеканал NBC News. В некоторых штатах сообщается о риске возникновения новых торнадо.

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В США торнадо нанес разрушения, люди получили ранения

В США возникли сильные ветры, которые принесли много разрушений. В результате торнадо есть погибшие и пострадавшие.

В Миссури из-за непогоды погибли по меньшей мере 11 человек. Мощный шторм охватил широкую полосу Среднего Запада и Юга. Ветер нанес повреждений инфраструктуре, в результате этого 316 тысяч человек остались без света.

В Арканзасе из-за ночного шторма погибли три человека, а 29 – получили ранения.

Четыре человека погибли во время сильного торнадо в районе Амарилло, что в Техасе.

В Оклахоме погиб один человек. Он заехал в сильное задымление от лесных пожаров, что пылали в штате.

В США торнадо нанес масштабные повреждения / Фото из соцсетей и Общественного

Губернаторы Миссури, Иллинойса, Арканзаса, Миссисипи, Индианы и Кентукки сообщили, что в штатах могут начаться новые торнадо. К сильному ветру также могут добавиться молнии и град.

В Джорджии из-за непогоды объявили чрезвычайное положение. Власти призывают местных жителей быть готовыми к еще большему усилению ветра.

Последствия урагана в округе Эллиот, штат Миссисипи: видео

Кроме этого метеослужбы прогнозируют дополнительную угрозу торнадо "значительной" интенсивности. Вследствие этого сильные разрушения могут произойти в долинах Нижней Миссисипи и Теннесси, центрального побережья Американского залива и на юго-востоке США.

Эксперты советуют на случай повторного шторма иметь запас еды, воды, одежды и медикаментов, а также искать укрытие в подвале или внутренней комнате без окон.

Напомним, в последний раз сильный смертоносный торнадо пронесся по штату Оклахома в США 28 апреля 2024 года. Он привел к гибели четырех человек, по меньшей мере 100 человек были ранены.