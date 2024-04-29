Страшное стихийное бедствие бушевало в Оклахоме 28 апреля, в результате чего погибли четыре человека, среди которых и маленький ребенок. По меньшей мере, 100 человек были ранены, а более 20 тысяч остались без электроснабжения.

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Последствия мощного торнадо в США

Американский город Сульфур, где проживает около 5 тысяч человек, испытало наибольшие разрушения. Торнадо уничтожил здания в центре, опрокинул транспортные средства и сорвал крыши, оставив после себя руины.

Вы просто не можете поверить в разрушение. Похоже, что все предприятия в центре города (Сульфур– 24 Канал) были разрушены,

– заявил губернатор Оклахомы Кевин Ститт.

Президент США Джо Байден уже провел телефонный разговор с губернатором Ститтом, заверив в полной поддержке федерального правительства.

В то же время власти штата сообщают о дополнительных жертвах и значительных материальных убытках в других районах. В частности, около города Холденвилль погибли два человека и были разрушены многие дома.

Как его восстановить? Это полное опустошение. Это безумие, ты хочешь помочь, но с чего начать,

– сказала Келли Трасселл, местная жительница Сульфура.

Обратите внимание! Сильные дожди, что сопровождали торнадо, спровоцировали опасные наводнения. Губернатор Оклахомы Ститт объявил о введении чрезвычайного положения в 12 округах, мобилизовать ресурсы для восстановления и помощи пострадавшим.

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Что делать в случае угрозы стихии