Предупреждение об опасности объявлено в штатах от Мичигана до Техаса. По словам спасателей, В этом году системы оповещения сработали отлично, поэтому удалось избежать большого количества пострадавших.
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В США торнадо натворили беды
Наиболее пострадавшими регионами считают Амаха в Небраске и Поттаваттам в Айове. Здесь в результате стихийного бедствия зафиксировано несколько пострадавших, а также повреждены сотни зданий и инфраструктура городов.
В Поттаваттаме пострадали четыре. Там повреждено около 120 жилых домов и нарушена работа предприятий. В Омасе ранены два человека.
Разрушительное торнадо в США: смотрите видео
В Линкольне, что в штате Небраска, ветер был такой силы, что срывал крыши с домов. Также часть автомагистрали I-80 была заблокирована опрокинутыми авто. Известно, что вблизи города Вейверли торнадо столкнул несколько вагонов поезда с рельсов.
Торнадо наделало беды на железной дороге: смотрите видео
Где ожидаются новые торнадо
Метеорологи предупреждают, что главные опасности, связанные с текущим непогодой, есть грозы, сильные порывы ветра, сильный град и потенциальные торнадо. Они прогнозируются в городах Оклахома-Сити., Канзас-Сити, Даллас, Милуоки, Чикаго и Остин.
По словам спасателей, в этом году удалось избежать значительного числа пострадавших, ведь системы оповещения сработали на отлично.
Как возникают торнадо
Образование торнадо начинается, когда горячий и влажный воздух из нижних слоев атмосферы смешивается с холодным воздухом повыше.
Это объединение создает нестабильные условия, приводящие к формированию воронки, что опускается из грозового облака к земле.
Другие стихийные бедствия
- Облака пыли из пустыни Сахара накрыли Грецию, особенно ее столицу, Афины. Это привело к значительному уменьшению видимости, изменения цвета неба на оранжевый и увеличение концентрации жестких загрязнителей в воздухе.
- Также известно, что в России под воду уходят все новые и новые территории. В частности, наводнение добралось уже и до Москвы. Непогода настолько охватила российскую столицу, что машины там буквально плавают.
- Раньше в Казахстане произошло наводнение, подтопивший 8 скотомогильников в разных регионах и 14 захоронений сибирской язвы в одном из районов. Этот паводок является самым масштабным в Казахстане за 80 лет.