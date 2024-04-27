Предупреждение об опасности объявлено в штатах от Мичигана до Техаса. По словам спасателей, В этом году системы оповещения сработали отлично, поэтому удалось избежать большого количества пострадавших.

Смотрите также Вместо шоссе – водопад: на границе между Индией и Китаем произошел масштабный оползень

В США торнадо натворили беды

Наиболее пострадавшими регионами считают Амаха в Небраске и Поттаваттам в Айове. Здесь в результате стихийного бедствия зафиксировано несколько пострадавших, а также повреждены сотни зданий и инфраструктура городов.

В Поттаваттаме пострадали четыре. Там повреждено около 120 жилых домов и нарушена работа предприятий. В Омасе ранены два человека.

Разрушительное торнадо в США: смотрите видео

В Линкольне, что в штате Небраска, ветер был такой силы, что срывал крыши с домов. Также часть автомагистрали I-80 была заблокирована опрокинутыми авто. Известно, что вблизи города Вейверли торнадо столкнул несколько вагонов поезда с рельсов.

Торнадо наделало беды на железной дороге: смотрите видео

Где ожидаются новые торнадо

Метеорологи предупреждают, что главные опасности, связанные с текущим непогодой, есть грозы, сильные порывы ветра, сильный град и потенциальные торнадо. Они прогнозируются в городах Оклахома-Сити., Канзас-Сити, Даллас, Милуоки, Чикаго и Остин.

По словам спасателей, в этом году удалось избежать значительного числа пострадавших, ведь системы оповещения сработали на отлично.

Как возникают торнадо Образование торнадо начинается, когда горячий и влажный воздух из нижних слоев атмосферы смешивается с холодным воздухом повыше. Это объединение создает нестабильные условия, приводящие к формированию воронки, что опускается из грозового облака к земле.

Другие стихийные бедствия