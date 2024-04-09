Глава отдела ветеринарно-санитарной безопасности областного управления ветеринарии Нуркайир Кусайинов заверил, что ветеринарные службы будут наблюдать за животными. Стоит отметить, что паводок в Казахстане является самым масштабным за последние 80 лет.

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Что известно о затоплении в Казахстане

В Западном Казахстане талые воды подтопили 8 скотомогильников и 14 захоронений сибирской язвы,
– рассказали местные издания.

По их данным, скотомогильники расположены в:

  • Сырымском районе – шесть;
  • в селе Каратобе Каратобинского района – один;
  • в селе Теректе Саркандского района – один.

Захоронения сибирской язвы расположены преимущественно в Сырымском районе.

В казахстанском Минсельхозе заверили, что захоронения сибирской язвы и скотомогильники "остаются стабильными". В министерстве объяснили, что:

  • захоронения герметичны и находятся под постоянным мониторингом;
  • после гибели животных от сибирской язвы их сжигают, а пепел закапывают и создают бетонирующий саркофаг, вокруг которого проводят закладку дезинфицирующих средств.

Несмотря на это, в Министерстве сельского хозяйства Казахстана объяснили, что после отхода воды возьмут пробы почвы из этих захоронений. Для этого специалисты уже выехали на места.

Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления происходит планово с начала года.

Что происходит в Казахстане

  • В Казахстане вода затопила ориентировочно 10 регионов страны из 17. Там объявили о режиме чрезвычайного положения местного масштаба.
  • Непогода отрезала от внешнего мира 59 населенных пунктов. Ситуация становится хуже в Петропавловске, Костанае, Уральске и Атырау.
  • Спасатели сообщили, что по состоянию на утро 8 апреля из мест подтопления эвакуировали почти 76 тысяч человек, под водой оказались более 3700 жилых домов и 400 дворов.
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил несколько затопленных районов. Он заявил, что нынешний паводок является "природной катастрофой, которой не было много лет".