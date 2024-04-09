В российском Орске, который затапливает водой, также активизировались мародеры. Кроме этого, там звучали сирены, передает 24 Канал.
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Местных призывают эвакуироваться
Местные жители рассказали, что мародеры нагло растягивают вещи, залезают в магазины и в дома с лодочек. Их призывают эвакуироваться, однако они не хотят из-за того, что боятся за вещи.
Они несмотря на опасность готовы оставаться в своих домах до последнего, чтобы сохранить имущество. В полиции пообещали усилить патрулирование.
Паводок усиливается: смотрите видео
Россияне не чураются мародерства на своей территории, однако все еще отрицают, что они могли это делать в Украине.
В Оренбурге также неспокойно
В российском Оренбурге также звучит сирена. Местных жителей призывают эвакуироваться из города.
По последней информации, только в Оренбургской области было подтоплено более 10 тысяч домов и почти 13 тысяч участков.
В Оренбурге сирена: смотрите видео
Местные власти пообещали выплаты
- Мэр Орска пообещал выплату 100 тысяч рублей как "первичную поддержку" после митинга, устроенного жителями.
- По 100 тысяч рублей получат все члены семьи пострадавших от затопления – и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды", – заявил мэр Орска Василий Козупица в своем телеграм-канале.
- Он также заявил, что орчанам компенсируют аренду жилья на время паводка и отменят выплату ЖКХ. Выплаты за утраченное имущество увеличили до 200 тысяч рублей за полную потерю. Оценка ущерба для компенсационных выплат состоится после ухода воды.