Российские СМИ сообщали, что в Орске прорвало дамбу. Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал.

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"Путинской власти" безразлично на Орск

Люди в Орске всячески выражают свое возмущение касаемо ситуации, которая там сложилась. В сети появились кадры разгневанной толпы, которая пытается "докричаться" до власти.

Жители упрекают за то, что когда нужна была вода на временно оккупированный полуостров Крым, путепровод быстро "организовался", поскольку было потрачено много средств.

Однако, по словам местных, в Орске почему-то такого сделано не было. Они разгневаны из-за того, что остались с бедой один на один, потому что вынуждены собирать нитка за ниткой на необходимые вещи.

Везде по всем группам Орска выложили: "Поможем полотенцами, тряпками, бельем нижним и так далее". Фотки присылают, все есть в наличии, куда-то шлют. А где город-то, б***ь, где деньги!? Что, нам не выделили ни разу деньги на белье? У нас есть резерв, в любом случае, у нас есть военные части, откуда можно переместить те же кровати и тому подобное. Зачем люди должны за свой счет, б***ь, у которых жилья не осталось, выделять на подушки,

– говорит местный парень.

Он даже пригрозил властям, что в таком случае Орск может уйти от России. Парень, используя брань, заявил, что если Крыму помогали из-за того, что тот "отсоединился", тогда местные сделают то же самое.

Толпа поддержала такие заявления парня. Одна из женщин даже сказала, что россияне "всем помогают, кроме себя". Очевидно их не беспокоит тот факт, что как раз их "помощи" никто никогда так и не просил на самом деле.

Что известно о прорыве дамбы в Орске: кратко