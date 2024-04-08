Російські ЗМІ повідомляли, що в Орську прорвало дамбу. Мер Оренбурга закликав мешканців приміських селищ терміново евакуюватися через піднесення рівня річки Урал.

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"Путінській владі" байдуже на Орськ

Люди в Орську всіляко висловлюють своє обурення стосовно ситуації, яка там склалася. У мережі з'явилися кадри розгніваного натовпу, який намагається "докричатися" до влади.

Мешканці дорікають за те, що коли потрібна була вода на тимчасово окупований півострів Крим, шляхопровід швидко "організувався", оскільки було витрачено багато коштів.

Однак, за словами місцевих, в Орську чомусь такого зроблено не було. Вони розгнівані через те, що лишилися з бідою сам на сам, бо вимушені збирати нитка за ниткою на необхідні речі.

Скрізь по всіх групах Орська виклали: "Допоможімо рушниками, ганчірками, білизною нижньою і так далі". Фотки надсилають, усе є в наявності, кудись шлють. А де місто-то, б***ь, де гроші!? Що, нам не виділили жодного разу гроші на білизну? У нас є резерв, у будь-якому разі, у нас є військові частини, звідки можна перемістити ті самі ліжка тощо. Навіщо люди повинні власним коштом, б***ь, у яких житла не залишилося, виділяти на подушки,

– каже місцевий хлопець.

Він навіть пригрозив владі, що у такому разі Орськ може піти від Росії. Хлопець, використовуючи лайку, заявив, що якщо Криму допомагали через те, що той "від'єднався", тоді місцеві зроблять те ж саме.

Натовп підтримав такі заяви хлопця. Одна з жінок навіть сказала, що росіяни "усім допомагають, крім себе". Вочевидь їх не турбує той факт, що якраз їхньої "допомоги" ніхто ніколи так і не просив насправді.

Що відомо про прорив дамби в Орську: коротко