5 квітня стався прорив дамби на річці Урал в місті Орськ, що розташоване в Оренбурзькій області. Тепер стало відомо про вихід з берегів ще однієї тамтешньої ріки.
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Єлшанка теж влаштувала "бунт"
У найбільш постраждалому від прориву дамб Орську виходить із берегів ще одна річка – Єлшанка. З міста вже евакуювали понад 6 тисяч людей. Повінь дісталася сусіднього з Орськом Новотроїцька.
Тим часом в адміністративному центрі області – Оренбурзі рівень води в Уралі наближається до критичного. Так, на ранок 8 квітня він зріс до 872 сантиметрів.
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Нагадаємо, що небезпечною вважається позначка у 930 сантиметрів.
Сьогодні вже почало затоплювати передмістя Оренбурга – підтоплено понад півтори тисячі будинків.
Також новий прорив дамби стався у районі селища Лісоторгове. Там теж відбувається евакуація місцевих жителів.
Загалом в Оренбурзькій області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків. Як зазначають російські ЗМІ, Оренбург давно не бачив такої повені.
Востаннє вона трапилася у 1942 році. За прогнозами, пік повені припаде на 10 квітня. Рівень води нормалізується не раніше 20 числа.
Нова буденність в Оренбурзькій області / Фото соцмережі
Що відбувається у передмісті Оренбурга: відео соцмережі
В Орську припинив роботу НПЗ, є постраждалі
- У зв'язку із аномальним паводком роботу призупинив Орський НПЗ. Відомо, що він займається виготовленням палива для реактивних літаків. Лише за 2023 рік завод виробив 0,178 мільйонів тонн цього палива.
- Раніше в Орську повідомляли про постраждалих від повені. Також говорили про 4 загаблих у місті. Втім, влада заперечила, що їхня смерть має стосунок до стихійного лиха. Натомість, запевнила, що ці люди начебто померли через природні причини та хвороби.