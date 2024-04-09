У російському Орську, який затоплює водою, також активізувались мародери. Крім цього, там звучали сирени, передає 24 Канал.
Дивіться також Погрожують путінському режиму: в Орську люди хочуть від'єднатися від Росії так, "як Крим"
Місцевих закликають евакуюватись
Місцеві жителі розповіли, що мародери нахабно розтягують речі, залазять у магазини та в будинки з човників. Їх закликають евакуюватись, однак вони не хочуть через те, що бояться за речі.
Вони попри небезпеку готові залишатися у своїх будинках до останнього, щоб зберегти майно. У поліції пообіцяли посилити патрулювання.
Паводок посилюється: дивіться відео
Росіяни не цураються мародерства на своїй території, однак все ще заперечують, що вони могли це робити в Україні.
У Оренбурзі також неспокійно
У російському Оренбурзі також звучить сирена. Місцевих мешканців закликають евакуюватись із міста.
За останньою інформацією, лише в Оренбурзькій області було підтоплено понад 10 тисяч будинків та майже 13 тисяч ділянок.
У Оренбурзі сирена: дивіться відео
Місцева влада пообіцяла виплати
- Мер Орська пообіцяв виплату 100 тисяч рублів як "первинну підтримку" після мітингу, влаштованого жителями.
- По 100 тисяч рублів отримають усі члени сім'ї постраждалих від затоплення – і це не компенсація за втрачене майно, а першочергова підтримка, аби хоч трохи оговтатися від біди", – заявив мер Орська Василь Козупіца у своєму телеграм-каналі.
- Він також заявив, що мешканцям Орська компенсують оренду житла на час паводка та скасують виплату ЖКГ. Виплати за втрачене майно збільшили до 200 тисяч рублів за повну втрату. Оцінка збитків для компенсаційних виплат відбудеться після відходу води.