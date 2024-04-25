На месте оползня дороги образовался водопад из воды. К счастью в результате бедствия никто не пострадал.
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На границе между Индией и Китаем сдвинулось шоссе
Журналисты India Today отметили, что массивный оползень в Аруначал-Прадеш смыл часть шоссе, соединяющего штат с Китаем. Это также единственный маршрут, который соединяет район долины Дибханг с остальной Индией.
По предварительной информации, повреждения дороги вдоль шоссе Роинг – Анини между Хунли и Анини являются значительными.
Шоссе между Индией и Китаем полностью смыло / Видео с аккаунта @volcaholic1 в соцсети Х
Главный министр штата Аруначал-Прадеш Пема Кханду в соцсети Х выразил обеспокоенность этим природным бедствием.
Обеспокоен узнать о неудобствах для водителей из-за значительных повреждений шоссе между Хунли и Анини. Были выданы инструкции по восстановлению сообщения как можно быстрее,
– отметил он.
Инцидент произошел из-за непрекращающегося дождя. В сообщении для жителей долины Дибханг администрация района заявила, что восстановительные работы на шоссе Роинг – Анини продлятся "по меньшей мере три дня".
"Из-за непрекращающегося дождя в районе важную часть шоссе NH 313, соединяющего Анини с Роингом, было смыто. Мы просим всех граждан не планировать свое движение, пока дорога не восстановится и дождь не нормализуется", – говорится в сообщении.
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- В результате землетрясения на Тайване погибли по меньшей мере 9 человек. Кроме того, в результате дальнейших подземных толчков 900 человек получили ранения. Поиски более 100 пропавших без вести продолжались некоторое время.
- Также известно, что многочисленные здания и авиабаза на острове подверглись значительным разрушениям и повреждениям. Агентство Reuters сообщило, что всего на базе пострадали 6 истребителей F-16, которые пытались поднять в воздух для сдерживания китайских военно-воздушных сил.