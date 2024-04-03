Землетрясение на Тайване не только разрушило немало зданий. В результате подземных толчков погиб по меньшей мере один человек и несколько десятков получили ранения. Кроме того, существовала угроза цунами на островах южной Японии и Филиппин.

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Известно о жертве и пострадавших

Местные телеканалы показывали видео с последствиями землетрясения. На них можно увидеть покосившиеся дома в малонаселенном восточном уезде Хуалянь, недалеко от эпицентра землетрясения.

По данным местных СМИ, некоторые люди оказались в ловушке. Сначала информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Как отметила местная полиция впоследствии, пострадали в результате землетрясения более 50 человек. Еще один человек, к сожалению, погиб.

Последствия землетрясения на Тайване / Фото пользователей сети

Также известно, что на острове разрушены по меньшей мере 26 зданий. Все еще продолжаются поисково-спасательные работы. Поэтому окончательная информация об убытках поступит позже.

Очевидцы снимают на камеру последствия землетрясения: смотрите видео

Землетрясение, которое обесточило несколько районов столицы Тайбэя, произошло в 07:58 по местному времени или же 02:58 по Киеву на глубине 15,5 километра вблизи восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает Центральное метеорологическое управление Тайваня.

В небо поднималась пыль после подземных толчков: смотрите видео

Тем временем Японское метеорологическое агентство сообщило, что несколько небольших волн цунами достигли части южной префектуры Окинава. Позже оно снизило уровень предварительного предупреждения о цунами до рекомендательного. Тогда фиксировали, что магнитуду цунами пересмотрели до 7,7.

Существовала угроза цунами из-за землетрясения: смотрите видео

Дом наклонился из-за землетрясения на Тайване: смотрите видео

Водителей землетрясение застало на мосту: смотрите видео

Сейсмологическое агентство Филиппин также выпустило предупреждение для жителей прибрежных районов нескольких провинций. Их призвали эвакуироваться на более высокие места.

Мост на Тайване покачивается из-за землетрясения: смотрите видео

Фиксировали по меньшей мере 25 подземных толчков

Известно, что землетрясение ощущалось в Шанхае. Также китайские государственные СМИ сообщали, что толчки также ощущались в Фучжоу, Сямэне, Цюаньчжоу и Нинде в китайской провинции Фуцзянь.

Собеседник Reuters сообщал, что подземные толчки все еще ощущались в Тайбэе. А данные центрального метеорологического управления Тайваня свидетельствовали, что фиксировали по меньшей мере 25 подземных толчков.

Китайский центр сейсмических сетей фиксировал пять афтершоков магнитудой около 5 на Тайване в течение часа после первоначального землетрясения.

Официальное центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что землетрясение было крупнейшим на острове с 1999 года. Тогда подземные толчки магнитудой 7,6 унесли жизни около 2400 человек, а также разрушили или повредили 50 тысяч зданий. Это стало одним из самых сильных землетрясений в истории острова.

Обратим внимание, что крупнейшие тайваньские производители полупроводников TSMC и ASE провели эвакуацию своих сотрудников с предприятий. Заметим, что эти компании занимаются изготовлением микросхем для продукции Apple и Nvidia. Говорят, что производственные мощности не пострадали.

Вместе с тем эксперты отмечают, что полупроводники – чрезвычайно чувствительный продукт. И он может получить повреждения даже из-за незначительных подземных толчков. Поэтому под угрозой оказались целые партии чипов.