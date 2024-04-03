Землетрус на Тайвані не лише зруйнував чимало будівель. Внаслідок підземних поштовхів загинула щонайменша одна людина та кілька десятків зазнали поранень. Крім того, існувала загроза цунамі на островах південної Японії та Філіппін.

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Відомо про жертву і постраждалих

Місцеві телеканали показували відео з наслідками землетрусу. На них можна побачити похилені будинки у малонаселеному східному повіті Хуалянь, неподалік епіцентру землетрусу.

За даними місцевих ЗМІ, деякі люди опинилися у пастці. Спочатку інформації про жертв і постраждалих не надходило.

Як зазначила місцева поліція згодом, постраждали внаслідок землетрусу понад 50 людей. Ще одна людина, на жаль, загинула.

Наслідки землетрусу на Тайвані / Фото користувачів мережі

Також відомо, що на острові зруйновані щонайменше 26 будівель. Все ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Тому остаточна інформація про збитки надійде згодом.

Очевидці знімають на камеру наслідки землетрусу: дивіться відео

Землетрус, який знеструмив кілька районів столиці Тайбею, стався о 07:58 за місцевим часом або ж 02:58 за Києвом на глибині 15,5 кілометра поблизу східного узбережжя Тайваню. Про це повідомляє Центральне метеорологічне управління Тайваню.

У небо здіймалася курява після підземних поштовхів: дивіться відео

Тим часом Японське метеорологічне агентство повідомило, що кілька невеликих хвиль цунамі досягли частини південної префектури Окінава. Пізніше воно знизило рівень попереднього попередження про цунамі до рекомендаційного. Тоді фіксували, що магнітуду цунамі переглянули до 7,7.

Існувала загроза цунамі через землетрус: дивіться відео

Будинок похилився через землетрус на Тайвані: дивіться відео

Водіїв землетрус застав на мості: дивіться відео

Сейсмологічне агентство Філіппін також випустило попередження для мешканців прибережних районів кількох провінцій. Їх закликали евакуюватися на вищі місця.

Міст на Тайвані погойдується через землетрус: дивіться відео

Фіксували щонайменше 25 підземних поштовхів

Відомо, що землетрус відчувався у Шанхаї. Також китайські державні ЗМІ повідомляли, що поштовхи також відчувалися у Фучжоу, Сямені, Цюаньчжоу та Нінде у китайській провінції Фуцзянь.

Співрозмовник Reuters повідомляв, що підземні поштовхи все ще відчувалися у Тайбеї. А дані центрального метеорологічного управління Тайваню свідчили, що фіксували щонайменше 25 підземних поштовхів.

Китайський центр сейсмічних мереж фіксував п'ять афтершоків магнітудою близько 5 на Тайвані упродовж години після початкового землетрусу.

Офіційне центральне інформаційне агентство Тайваню сповістило, що землетрус був найбільшим на острові з 1999 року. Тоді підземні поштовхи магнітудою 7,6 забрали життя близько 2400 людей, а також зруйнували або пошкодили 50 тисяч будівель. Це стало одним з найсильніших землетрусів в історії острова.

Звернімо увагу, що найбільші тайванські виробники напівпровідників TSMC та ASE провели евакуацію своїх співробітників з підприємств. Зауважимо, що ці компанії займаються виготовленням мікросхем для продукції Apple та Nvidia. Кажуть, що виробничі потужності не постраждали.

Разом з тим експерти наголошують, що напівпровідники – надзвичайно чутливий продукт. І він може зазнати пошкоджень навіть через незначні підземні поштовхи. Тому під загрозою опинилися цілі партії чипів.