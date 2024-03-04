Востаннє на Прикарпатті фіксували ледве відчутний землетрус минулого місяця. Однак тоді поштовхи були більш відчутними, ніж цього разу.

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Землетрус в Україні

Вдень 4 березня близько 15:05 в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксовані на глибині 7 кілометрів. Повідомляється, що джерело землетрусу розташовувалося поблизу міста Надвірна.

За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами,

– зазначили у центрі контролю.

Востаннє у цьому регіоні фіксували землетрус зовсім нещодавно – 6 лютого 2024 року. Його магнітуда сягала 2,4.

У Головному центрі спеціального контролю додали, що у випадку, якщо хтось з прикарпатців відчув землетрус, то потрібно залишити повідомлення за посиланням для уточнення його енергетичних параметрів.

У цей день був землетрус у Казахстані

Землетрус 4 березня фіксували також у Казахстані. На відміну від поштовхів біля Надвірної, у Казахстані землетрус був сильним – його магнітуда становила 5 балів. Його епіцентр був неподалік найбільшого міста країни – Алмати.

Поштовхи відчули й люди – частина з них повибігала на вулицю, щоб з'ясувати, що сталося. Очевидці кажуть, що "разом з підлогою підстрибнуло серце", іншим видалось, що підстрибнув ноутбук.