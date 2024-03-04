Землетрус зафіксували орієнтовно об 11:20 4 березня. Його епіцентр був орієнтовно за 40 кілометрів від Алмати – найбільшого міста Казахстану.

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Що відомо про землетрус в Казахстані

В Алмати стався сильний землетрус, відчутність за різними повідомленнями 5 або 5,4 бала. Епіцентр був за 35 кілометрів від Чолпон-Ати, за 40 кілометрів від Алмати (Казахстан) і 190 кілометрів від Бішкека,

– розповіли журналісти.

У мережі опублікували кадри, на яких видно, як у місті лунає сирена і люди виходять на вулиці. Журналісти також розповіли, що мешканцям на мобільні телефони прийшли сповіщення.

Землетрус в Алмати: дивіться відео

Під час землетрусу люди повиходили з приміщень: дивіться відео

У Казахстані зафіксували потужний землетрус: дивіться відео

Люди в мережі по-різному коментували інцидент. Одні пояснювали, що їм здалося, що "разом з підлогою підстрибнуло серце", іншим видалось, що підстрибнув ноутбук.

Попри землетрус, видання зауважило, що в Інституті серця хірурги продовжили рятувати пацієнта на операційному столі.

Землетрус в Алмати: дивіться відео

Наслідки землетрусу: дивіться відео

Окрім того, землетрус у 5 балів зафіксували в Алматинській області, у 2 бали – у Жетисуській.

Які наслідки землетрусу в Алмати

Внаслідок землетрусу в одному з приміщень в Алмати вибиті вікна, є пошкодження у приміщенні аграрного університету. У школах та коледжах в другій половині дня скасували уроки. Поліцію перевели у посилений режим.

Наслідки землетрусу в Алмати / Фото з телеграм-каналів та скриншоти з відео

Міжнародний аеропорт Алмати працює у штатному режимі, адже там не виявили пошкоджень на злітно-посадковій смузі та пероні.

Метро в Алмати не працює, адже там після землетрусу обстежують тунелі.

Робота метрополітену буде відновлена протягом трьох годин після дозволу ДНС про допуск до робочих місць,

– заявили в адміністрації метрополітену.

Жодних руйнувань на території метро не зафіксовано, пасажирів евакуювали.

У Алмати розгорнули евакуаційні пункти, де люди можуть поїсти та відпочити на матрацах. Їх заберуть тільки тоді, коли рятувальники нададуть дані, що небезпека минула.