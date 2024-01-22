За даними служб, епіцентр розташовувався на китайсько-киргизстанському кордоні. За 121 кілометр на захід від китайського повіту Аксу і за 270 кілометрів на південний схід від Алма-Ати в Казахстані.

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Наслідки землетрусу

Сильні поштовхи відчули люди в Бішкеку, Алма-Ати та Ташкенті.

Біля епіцентру землетрусу у Китаї та Киргизстані він відчувався магнітудою 6,7 та 7 за шкалою Ріхтера.

Поштовхи магнітудою 5 відчували жителі Алма-Ати. Натомість в прикордонних районах Узбекистану була магнітуда 3 – 4 за шкалою Ріхтера.

Жителі багатьох будинків поспіхом у домашньому одязі вибігли на вулицю. Також очевидці повідомляють про те, що у квартирах затремтіли люстри та меблі, а на стінах деяких будинків з'явилися тріщини.

Інформації про постраждалих та руйнування поки що не було, а про наслідки землетрусу в його епіцентрі інформації не надходило.

Відео з міста Каракол у Киргизстані:

Нагадаємо, що 1 січня стався сильний землетрус в Японії. Район поблизу порту Акасакі також зазнав цунамі заввишки майже 4,2 метра.

Наслідки землетрусу в Японії