Розгорнута в колишніх шахтах Каміока на глибині 200 метрів, KAGRA складається з двох тунелів, кожен довжиною 3 кілометри, що перетинаються під прямим кутом. Детектор працює за допомогою лазерних променів, які проходять через дзеркала в тунелях.

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Коли гравітаційна хвиля проходить крізь них, вона спричиняє викривлення простору-часу, змінюючи довжину тунелів – явище, яке фіксують лазери.

Як використовували KAGRA

Детектор KAGRA, який розпочав свої наукові спостереження у травні 2023 року, мав на меті зробити внесок у поточні дослідження гравітаційних хвиль. Відкриття цих хвиль принесло Нобелівську премію з фізики у 2017 році завдяки внеску американського детектора LIGO та італійського Virgo.

Наскільки серйозні пошкодження?

Нещодавній землетрус не призвів до людських жертв чи обвалів тунелю, але завдав шкоди віброізоляторам установки KAGRA. Очікується, що процес ремонту займе кілька місяців, через що японський детектор пропустить початок нового наукового циклу гравіметричних робіт у березні.

Важливість участі KAGRA у глобальних спостереженнях гравітаційних хвиль чимала. Вона полягає у потенційному підвищенні точності локалізації гравітаційних подій. З поширенням детекторів по всьому світу зростає ймовірність ідентифікації джерела виявлених хвиль у певній ділянці неба або навіть конкретного явища. Сьогодні з кількох сотень зафіксованих гравітаційних хвиль лише одна подія була точно пов'язана з об'єктом у небі.

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Хоча ця втрата є значною для наукової спільноти, але вона не є безповоротною. Науковці не втрачають надії на своєчасне відновлення японського детектора гравітаційних хвиль, і докладають спільних зусиль для його ремонту. Цей інструмент є дуже важливим в дослідницькому арсеналі людства, адже дає змогу поглибити розуміння невловимих космічних явищ.