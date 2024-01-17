Науковці назвали невідому зірку "Барбенгеймер" (Barbenheimer), увічнивши таким чином популярний мем. Як неможливо поєднати історії, розказані у фільмах "Барбі" та "Оппенгеймер", так і зірка "Барбенгеймер" складається з суцільних неможливих станів.

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Слід наголосити, що "Барбенгеймер" вибухнув досить давно. Про існування цієї зорі та наслідки її життя на фінальній стадії науковці дізналися за непрямими спостереженнями та за допомогою моделювання.

Останки "Барбенгеймера" були виявлені у спектрі зорі J0931+0038. Це червоний гігант відносно невеликої маси, який розташований в гало нашої галактики (не в площині Молочного Шляху, а значно вище).

Що дізналися астрономи

Хімічний склад J0931+0038 був настільки дивним, що вченим довелося моделювати умови його формування. Найбільш вірогідною була ситуація, коли зоря J0931+0038 утворилася з хмари міжзоряного газу з несподіваним складом хімічних елементів.



Дивні хімічні поєднання зорі J0931+0038 (уявлення художника) / Фото University of Chicago/SDSS-V/Melissa Weiss

Розрахунки показали, що прабатьком J0931+0038 мала бути гігантська давня зоря з масою від 50 до 80 мас Сонця. Парадокс полягає у тому, що зорі таких мас колапсують у чорні діри, а не розсіюються в хмарі синтезованих в їхніх надрах речовин по сусідству.

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Вся синтезована речовина цієї зорі мала б стиснутися в чорну діру, однак вона перетворилася на справжню наднову, скинувши свою оболонку, яка зрештою стала колискою для народження зірки J0931+0038. Окремі факти спостережуваного явища вчені ще можуть якось пояснити, але все разом – це загадка, яку ще належить розгадати.