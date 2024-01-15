Виявилося, що це майже ідеальне кільце з характеристиками подібними до спіралі. Цей астрономічний прорив спантеличив науковців, оскільки величезний розмір Великого кільця не відповідає усталеним принципам космології, які стверджують про однорідність Всесвіту в усіх напрямках.

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Структури надвисоких величин

Провідний дослідник Алексія Лопес зазначила, що сучасні космологічні теорії раніше вважали структури такого масштабу неправдоподібними, припускаючи, що у спостережуваному Всесвіті повинна існувати лише одна надзвичайно велика структура.

Всупереч очікуванням, Велике Кільце не є ізольованою аномалією. Вчені також посилаються на Гігантську Дугу, ще одну колосальну структуру, що складається з галактик і скупчень галактик, відкриту Лопесом два роки тому. І Велике Кільце, і Гігантська Дуга простягаються на 3,3 мільярда світлових років, перевищуючи теоретично передбачувану межу в 1,2 мільярда світлових років для таких структур.



Художнє уявлення Великого Кільця та Гігантської Дуги на небі / Фото Stellarium/University of Central Lancashire/PA

Примітно, що обидві мегаструктури знаходяться на однаковій відстані від Землі, поблизу сузір'я Волопаса, що дає підстави для припущень про їх потенційний зв'язок в рамках єдиної космологічної системи. Лопес наголосив на необхідності протистояти цим аномаліям, а не відкидати їх, стверджуючи, що дані, які накопичуються, ставлять під сумнів адекватність сучасної стандартної моделі космології.

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Для подальшого дослідження цих таємниць команда астрофізиків використовувала дані з найпотужнішої у світі астрономічної камери та складні комп'ютерні моделі. Вони зосередилися на вимірюванні "грудкуватості" темної матерії у Всесвіті, загадкової речовини, що становить чверть маси-енергії космосу.

Результати, однак, вказали на розбіжність зі стандартною моделлю, що змусило вчених замислитися над потенційною необхідністю всебічної переоцінки або навіть нової теореми в космології.