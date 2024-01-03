Дослідники визначили певний діапазон концентрації кисню в атмосфері, який надійно вказує на потенційний технологічний прогрес цивілізації. Хоча високий рівень кисню може не бути необхідним для виникнення біологічного життя на далеких планетах, він вважається вирішальним для розвитку технологічно розвиненого суспільства.

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Виявляється все доволі просто

Цей рівень концентрації, який називають "кисневим вузьким місцем", має вирішальне значення для реакцій горіння палива. Дотримуючись делікатного балансу, кисню повинно бути достатньо для підтримки реакцій окислення для горіння, але не так багато, щоб це призводило до неконтрольованих пожеж.

Концентрацію кисню в атмосфері екзопланети можна точно визначити, що є ключовим фактором для оцінки технологічного потенціалу досліджуваного світу.

Дослідники провели паралелі з історією Землі, зазначивши, що технологічний прогрес на нашій планеті почав процвітати, коли концентрація кисню в атмосфері досягла 18% або вище. На їхню думку, цей орієнтир слід брати до уваги при аналізі атмосфер екзопланет.

Навіть якщо інші життєво важливі елементи, такі як вода, присутні в надлишку, рівень кисню стає основним маркером у пошуку розумного і технологічно розвиненого життя.

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Науковці підсумовують, що їм потрібно бути дуже обережними у своїх дослідженнях та в інтерпретації можливих відкриттів. Тобто слід скептично ставитися до потенційних техносигнатур планети з недостатнім вмістом кисню в атмосфері.