Дослідницька група, вивчаючи незначні зміни в обертанні Землі, припускає, що внутрішнє ядро може бути розташоване під невеликим кутом стосовно мантії. Спостережувані коливання, що відбуваються приблизно кожні 8,5 років, вказують на зміну щільності в надрах Землі, що призводить до нахилу внутрішнього ядра на 0,17 градуса від мантії планети.

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Як все влаштовано в теорії

Традиційно моделі припускають рівномірний розподіл густини як в мантії, так і в ядрі, маючи на увазі, що вони обертаються вздовж однієї осі. Однак нещодавні дослідження ставлять під сумнів це припущення, вказуючи на неоднорідну структуру густини, яка може впливати на загальний рух Землі.

Хао Дін, декан факультету геофізики Уханьського університету в Китаї і співавтор дослідження, пояснив, що дослідження вводить можливість диференціального кута обертання внутрішнього ядра на схід, а також зміщення осей симетрії між нижньою мантією/пограничним шаром ядро-мантія і верхньою мантією.

Чому це важливо

Наслідки цих знахідок виходять за межі теоретичних моделей внутрішньої будови Землі. Зсув щільності, що спостерігається, особливо там, де внутрішнє ядро взаємодіє з навколишніми шарами, призводить до періодичних коливань, що ставить під сумнів усталене розуміння динаміки між окремими шарами Землі.

Крім того, дослідження натякає на потенційні наслідки для геомагнітного поля Землі. Дінг зазначив, що нахил між внутрішнім ядром і мантією може призвести до зміни форми рідкого ядра, впливаючи на рух рідини і, як наслідок, змінюючи геомагнітне поле.

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Хоча ці відкриття дають уявлення про складність земних надр, вчені наголошують, що для всебічного розуміння механізмів, які там діють, необхідні подальші дослідження. Оскільки вони продовжують знімати шари цієї наукової таємниці, внутрішнє коливання ядра може відкрити глибше розуміння структури планети та її динамічної поведінки.