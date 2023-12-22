Це ефектне явище виникло завдяки незвичайному похолоданню у верхніх шарах атмосфери. Ще більше таких різнокольорових хмар може з'явитися протягом наступних кількох місяців, кажуть експерти.

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Детальніше про видовище

Кольорові хмари, відомі як полярні стратосферні хмари (PSC), були помічені високо в небі над частинами Норвегії, Швеції, Фінляндії та Аляски та навіть на півдні Шотландії. Вони почали з'являтися 18 грудня й продовжували чітко проглядатися до 20 грудня. Наступного дня вони стали менш виразними – вчені зі SpaceWeather кажуть, що вони, здається, вже зникають.

Рамуне Шапайлайте зробила приголомшливі знімки рідкісного явища над Граном на півдні Норвегії. На її світлинах видно веселкові відтінки PSC та їхнє переливчасте мерехтіння.

Кольори вражають. Хмари було видно в небі весь день, але кольори по-справжньому вибухнули перед заходом сонця,

– розповіла Шапайлайте в інтерв'ю Spaceweather.com.

Причиною появи таких рідкісних хмар став тривалий період незвично низьких температур у небі. PSC проявляються з крихітних кристалів льоду, які заломлюють та розсіюють сонячне світло. Це розділяє світло на окремі довжини хвиль, або кольори, і створює ефект веселки, який ми бачимо з землі.

Веселкові хмари / Фото Рамуне Шапайлайте

Існує два типи PSC:

Тип I, що складається з суміші кристалів льоду та азотної кислоти, які дають менш ефектні кольори і пов'язані з утворенням озонових дір.

Тип II, що складається з чистих кристалів льоду і дає більш яскраві кольори. Хмари, які нещодавно утворилися над Арктикою, належали до типу II.

Мерехтливі структури формуються лише в нижній стратосфері, на висоті від 15 до 25 кілометрів над поверхнею Землі. Зазвичай хмари не утворюються так високо в атмосфері, оскільки вона занадто суха. Але за надзвичайно низьких температур — нижче мінус 85 градусів за Цельсієм – широко розкидані молекули води починають об'єднуватися в крихітні кристали льоду, які далі збираються в хмари.

Стратосферні температури в Арктиці рідко опускаються нижче порогу, необхідного для утворення PSC, тому їх зазвичай спостерігають лише кілька разів на рік протягом зимових місяців.