Моторошна знахідка під Врабле

Під час розкопок прадавнього поселення поблизу сучасного міста Врабле у Словаччині археологи виявили масове поховання, яке викликає більше запитань, ніж дає відповідей. У заповненні оборонного рову знайшли останки 78 осіб, причому 77 із них не мали черепів. Єдиним винятком став скелет дитини, який зберігся повністю. Дослідники з Кільського університету в Німеччині та Словацької академії наук працюють на цій ділянці ще з 2012 року, але саме знахідка, детально описана у виданні Popular Science, стала справжньою сенсацією.

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Поселення у Врабле вважають одним із найбільших та найважливіших об'єктів культури лінійно-стрічкової кераміки у Центральній Європі. Ця культура виникла близько 5500 року до нашої ери і поклала початок переходу від способу життя мисливців-збирачів до сталих сільськогосподарських громад.

Саме поселення складалося з понад 300 будинків, розділених на три мікрорайони. Один із них оточував подвійний рів довжиною 1,3 кілометра. Саме біля входу до цієї огородженої частини науковці знайшли масове скупчення кісток.

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Особливості знахідки чітко вказують на навмисну маніпуляцію з тілами,

– прокоментувала співавторка дослідження та біологічна антропологиня Кільського університету доктор Катаріна Фукс.

Попередні результати аналізу свідчать, що черепи не відрубали грубою силою, як це буває під час набігів ворогів чи страт. Натомість археологи знайшли сліди майстерного відділення голів за допомогою гострих інструментів. Це вказує на складний ритуал, а не на хаотичну розправу. Стан шийних хребців і положення рук та ніг, які зазвичай швидко розпадаються під час гниття, наводять на думку, що тіла потрапили в рів незабаром після смерті та відділення голови.



Це сканування показує розташування скелетів у рові / Зображення Катаріна Фукс, Агнес Гайтманн, Нільс Мюллер-Шесел, Тілль Кюль

Про винятковість цієї знахідки свідчить і той факт, що скелети лежали в різних позах: на животі, на спині або навіть скрученими, без жодного видимого порядку чи орієнтації за сторонами світу. Науковці припускають, що тіла могли скидати у рів групами протягом короткого проміжку часу. В окремих місцях археологи також виявили концентрації річкової гальки діаметром до 8 – 10 сантиметрів, яку принесли сюди навмисно, оскільки вона не зустрічається в місцевих ґрунтах природним шляхом.

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Ця знахідка у Врабле вписується в ширший контекст подій кінця епохи лінійно-стрічкової кераміки, коли в Європі почастішали випадки насильства та нетипових поховань. Схожі місця знаходили в Тальхаймі, Альтгаймі та Герксхаймі, проте саме масове відділення голів робить словацький об'єкт унікальним.

Учені поки що не можуть точно сказати, де саме опинилися відсутні черепи. Можливо, їх зберігали в будинках як трофеї чи об'єкти культу предків або ж забирали в інші поселення.

Ми повинні припускати, що ці практики були вкорінені у зовсім інших контекстах значень, ніж ті, що притаманні сучасним суспільствам,

– додав археолог Мартін Фурхольт.

Попри те, що дослідження тривають, автори статті в журналі Proceedings of the Prehistoric Society зазначають, що масове поховання може бути пов'язане з внутрішніми конфліктами всередині спільноти. Оскільки рів оточував лише один із трьох районів, він міг служити не для захисту від зовнішніх ворогів, а як межа між групами сусідів, які ворогували.

Подальші аналізи ДНК та ізотопів допоможуть з'ясувати походження цих людей, їхню дієту та родинні зв'язки, відкриваючи вікно у складний і часто жорстокий світ перших фермерів Європи.