Море мігруючого метану виявлене під вічною мерзлотою на Шпіцбергені. Цей небезпечний газ може врешті-решт вирватися зі своєї крижаної в'язниці, якщо вічна мерзлота продовжить танути через зміну клімату.

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Що відомо

Товста вічна мерзлота (земля, яка залишається замороженою тривалий час), утворює щільний покрив, який досі запобігав витоку мільйонів кубічних метрів метану. Але оскільки глобальна температура планети постійно росте через наші викиди, немає жодних гарантій, що потужний парниковий газ з часом не вирветься назовні, як сьогодні це швидкими темпами відбувається в Сибіру. Це ще більше поглибить проблему зміни клімату, призводячи до танення нових регіонів вічної мерзлоти й ще більшого вивільнення метану.

Наразі витік з-під вічної мерзлоти дуже низький, але такі фактори, як відступ льодовиків і танення вічної мерзлоти, можуть "підняти кришку" в майбутньому,

– сказав провідний автор дослідження Томас Бірчалл, геолог з Університетського центру на Шпіцбергені в Норвегії.

Основа вічної мерзлоти хвиляста, що створює кишені між замерзлим ґрунтом і підстилаючою геологічною породою, де газ з біологічних і небіологічних джерел може накопичуватися й затримуватись. Якщо ця вічна мерзлота зруйнується, це може запустити ланцюгову реакцію.

Вічна мерзлота широко поширена на Шпіцбергені, норвезькому архіпелазі, розташованому глибоко за Полярним колом і всього за 800 кілометрів від Північного полюса. Місії, які передбачають буріння в мерзлому ґрунті в пошуках викопного палива, часто випадково натрапляють на поклади природного газу, але масштаби цих запасів були невідомі.

Томас Бірчалл та його колеги використали історичні дані з комерційних та наукових свердловин, щоб скласти карту вічної мерзлоти по всьому Шпіцбергену і точно визначити ці запаси природного газу. Дослідники виявили, що поклади, багаті на метан, на островах зустрічаються набагато частіше, ніж вважалося. Враховуючи, що архіпелаг має схожу геологічну та льодовикову історію з рештою арктичного регіону, те ж саме може стосуватися й інших місць, покритих вічною мерзлотою, поблизу Північного полюса.

Дослідження показало, що вічна мерзлота на Шпіцбергені неоднорідна:

Прибережні райони мали тоншу кірку мерзлого ґрунту завдяки теплу, принесеному океанськими течіями.

Вічна мерзлота в низинах була товстою і насиченою льодом, що означає, що вона має "надзвичайно хороші ущільнювальні властивості" і здатна "самовідновлюватися".

У високогір'ї вічна мерзлота була більш лускатою і більш проникною через сухі умови.

Вчені кажуть, що Шпіцберген — одне з місць на планеті, де потепління відбувається найшвидше, і його "активний" шар вічної мерзлоти — верхні кілька метрів, які сезонно тануть і замерзають — стає все глибшим із зростанням глобальної температури.

Оцінити, скільки метану міститься під вічною мерзлотою, досить складно. Але на основі одного конкретного місця, де було виміряно потік газу, дослідники нарахували мільйони кубічних метрів.