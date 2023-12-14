На жаль, історичної угоди для подолання планетарної кліматичної кризи не відбулося. Попри це, кліматично вразливі країни та захисники довкілля здобули кілька ключових перемог у сфері чистої енергетики після палких дебатів, що пройшли в Об'єднаних Арабських Еміратах, одній з найбільших країн-виробників нафти і газу.

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Результати саміту

Як пише The Verge, цей саміт, хоч і був найближчим кроком до укладення глобальної угоди про поступову відмову від використання вугілля, нафти й газу, який будь-коли був зроблений країнами, все ж залишився "домашньою грою" для прихильників викопного палива, які кинули всі свої сили на кліматичну конференцію.

Країни сіли за стіл переговорів, наполягаючи на "поступовій відмові від викопного палива". Це дозволило б усунути кричущу прогалину в Паризькій угоді 2015 року, в якій жодного разу не згадується вугілля, нафта чи природний газ, попри те, що ця міжнародна домовленість покликана зупинити глобальне потепління. Знаковий кліматичний звіт, підготовлений за підтримки ООН у 2018 році, показав, що країнам необхідно скоротити свої викиди майже вдвічі до 2030 року, щоб досягти цілей, визначених у Паризькій кліматичній угоді. На жаль, країни все ще не бачать корінь проблеми.

На жаль делегації раптом спіткнулися об формулювання. Щоб вивести домовленості на фінішну пряму, потрібно було, щоб майже 200 країн погодили однакове формулювання всього одного речення. Зрештою, слова, що прямо закликали до поступової відмови від викопного палива, викреслили з остаточного тексту досягнутих угод. Натомість світ отримав слабший заклик до "переходу від викопного палива в енергетичних системах у справедливий, упорядкований і рівноправний спосіб, прискорюючи дії в цьому критично важливому десятилітті".

В остаточному тексті також міститься заклик до країн працювати над "прискоренням зусиль, спрямованих на поступову відмову від безперервного використання вугільної енергетики". Зрозуміло, що кожне слово в цій фразі є досить розмитим. Вугілля є найбільш забруднюючим викопним паливом, і це одна з причин, чому його не можна ігнорувати в кліматичній угоді. Але зобов'язання поступово зменшувати його використання, безумовно, слабше, ніж зобов'язання повністю відмовитися від нього.

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Рішення ООН провести саміт в Об'єднаних Арабських Еміратах, найбільшому виробнику нафти і газу, відкрило безпрецедентний доступ для індустрії викопного палива. Лобістів викопного палива в Дубаї було більше, ніж на будь-якій конференції з питань клімату за 28 років, що їх скликала Організація Об'єднаних Націй. Представники індустрії викопного палива переважали делегації з усіх країн, присутніх на переговорах, окрім Об'єднаних Арабських Еміратів та Бразилії. Голова COP28 Султан Аль-Джабер навіть використовував свою посаду для лобіювання нафтогазових угод з урядами інших країн, згідно з розслідуванням BBC та Центру кліматичних репортажів.

Минулого тижня з'явилися обнадійливі ознаки, коли проєкти документів містили різні варіанти формулювань, які закликали країни поступово відмовитися від використання викопного палива. Але надії виявилися марними, оскільки Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) втрутилась, надіславши листа своїм країнам-членам, закликаючи їх "завчасно відкинути будь-який текст або формулу", яка б закликала відмовитися від викопного палива.

Після цього листа формулювання, які раніше закликали країни до поступової відмови від викопного палива, зникли з наступних проєктів текстів. Реакція була швидкою. Колишній віцепрезидент США Альберт Гор написав, що нові формулювання читаються так, ніби "ОПЕК продиктувала його слово в слово".

Нове формулювання дуже сумнівне. Використання слова "безперервний" – чи то для вугілля, чи то для нафти, чи то для газу – залишає величезну лазівку для викопного палива. Це означає, що забруднювачі можуть продовжувати спалювати викопне паливо доти, доки вони поєднують його з новими технологіями, які вловлюють викиди парникових газів (хоча, як правило, не 100 відсотків цих викидів).

Цей текст є кроком вперед на нашому шляху до поступової відмови від викопного палива, але не є історичним рішенням, на яке ми сподівалися. З огляду на переважну підтримку країнами пакета заходів з відновлюваної енергетики та давно назрілу необхідність поступової відмови від викопного палива, нам потрібен був набагато амбітніший результат,

– заявив Андреас Зібер, асоційований директор з питань політики та кампаній екологічної групи 350.org.

Зрозуміло, що це не кінець, адже попереду нас чекають роки подальшої боротьби, які накладатимуться на дедалі більше погіршення екологічної ситуації в світі. Можливо, вони спонукають деякі країни переглянути свої погляди й почати діяти, поки не стало пізно.