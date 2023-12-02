Деталі дослідження

Зазначається, що таке вибухове зростання кількості опадів може зашкодити економіці та соціальній стабільності в різних країнах, адже рекордні зливи тісно пов'язані, наприклад, із повенями та доступністю питної води. Ці природні явища можуть призвести до людських жертв і фінансових втрат у різних частинах світу.

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Вплив клімату на суспільство був розрахований за допомогою кліматичних моделей. Тепер наші висновки свідчать про те, що ці наслідки можуть бути набагато гіршими, ніж ми думали. Екстремальні опади будуть сильнішими і частішими. Суспільство має бути готовим до цього,

– каже автор дослідження Андерс Леверманн..

Дослідники аналізували інтенсивність і частоту щоденних екстремальних опадів над сушею в 21 найсучаснішому кліматичному моделюванні (CMIP-6) і порівняли зміни, прогнозовані моделями CMIP-6, з тими, що спостерігались у минулому. Метод, який вони застосували, ґрунтується на техніці фільтрації закономірностей, що дозволило їм відокремити, які зміни в кліматичній системі спричинені викидами людини, а які ні.

Згідно з дослідженням, хоча на більшості сухопутних територій спостерігається зростання як інтенсивності, так і частоти екстремальних погодних явищ, найсильніші зміни, як правило, спостерігаються в тропічних регіонах. Значні зміни найчастіше відбуваються в тропіках і високих широтах, наприклад, у Південно-Східній Азії або на півночі Канади.

Ці зміни відповідають фізичній теорії класичного співвідношення Клаузіуса-Клапейрона 1834 року, яке встановило, що тепліше повітря може утримувати більше водяної пари. Це свідчить про те, що термодинаміка (тобто температура), а не динаміка (тобто вітер), домінує над глобальними змінами екстремальних опадів.

Хороша новина полягає в тому, що це полегшує прогнозування майбутнього екстремальних опадів. Погана новина – буде ще гірше, якщо ми продовжуватимемо підвищувати глобальну температуру, викидаючи парникові гази.