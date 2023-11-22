Все тепліше й тепліше

Згідно з новими даними Служби зміни клімату ЄС (C3S), 17 листопада глобальна температура була на 2,07 градуса вищою за доіндустріальний середній показник. "Це був перший день, коли глобальна температура була більш ніж на 2 градуси вищою за рівень 1850-1900 років", – сказала Саманта Берджесс, заступниця голови C3S.

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Попередні дані свідчать про те, що рекорд тривав і в суботу, коли температура була приблизно на 2,06 градуса вищою за доіндустріальний середній показник, повідомляє Copernicus. Ця інформація поки уточнюється.

Паризька угода 2015 року закріпила мету утримати зростання глобальної середньої температури на рівні 1,5 градуса. Зазначимо, що окремі дні температурних рекордів не означають, що в загальному ми перетнули цей поріг, адже він вимірюється в більш тривалих проміжках часу. Згідно з офіційними даними, сьогодні планета потепліла на 1,2 градуса, порівняно з базовим періодом.

Імовірно, це не останній рекорд. Жовтень був найтеплішим за всю історію спостережень у світі, як і кожен місяць, починаючи з червня. Весь 2023 рік майже напевно перевершить найспекотніший рік, зафіксований у 2016 році. Окрім цих офіційних записів, вчені кажуть, що опосередковані дані про клімат, які сягають глибших часів — наприклад, кільця дерев або крижані керни — свідчать про те, що температура цього року може бути безпрецедентною в історії людства, потенційно найтеплішою за понад 100 000 років.