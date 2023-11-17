Не так давно президент Байден підписав указ про виділення 1,2 мільярда доларів на два заводи для вилучення вуглецю з повітря, однак до їхнього введення в експлуатацію потрібно ще почекати. На щастя, приватні компанії також не відстають – перший комерційний проєкт уже відкрився.

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Що відомо

У пресрелізі команда Heirloom Carbon Technologies повідомила, що їхня нещодавно відкрита установка прямого захоплення повітря поблизу Сан-Франциско зможе висмоктувати CO 2 з атмосфери та безпечно зберігати його під землею в твердому вигляді у бетонних сховищах. Такий підхід також дозволяє повторно використовувати зібраний вуглець у виробництві тих чи інших товарів, але компанія не каже, чи є в неї плани продавати матеріал комусь.

Варто зазначити, що багато сучасних установок з уловлювання та зберігання вуглецю займаються збором вуглекислого газу з конкретних виробництв чи технологічних процесів на певному заводі. Натомість підхід Heirloom Carbon Technologies дещо інший – компанія висмоктує вуглець з повітря без жодного іншого паралельного промислового процесу.

Як зазначають журналісти, перший завод компанії досить малий і не здатен поглинати велику кількість вуглецю – поки що лише 1000 тонн CO 2 на рік, хоча і це вже є певним кроком уперед, враховуючи, що технологія починалася з усього одного кілограма. Генеральна директорка і співзасновниця Шашанк Самала каже, що правління хоче досягти мільйона тонн на рік, але неясно, чи мова йде про будівництво нових заводів для цього, чи покращення поточного.

Трохи критики

Heirloom продаватиме так звані "кредити на викиди вуглецю". Це своєрідні дозволи для компаній на додаткові об'єми викидів, які вона повинна виплатити екологічними ініціативами. Наприклад, Apple для цього висаджує ліси у тих об'ємах, щоб вони поглинали певну кількість вуглекислого газу, яку викидає компанія.

Такий підхід зазнає великої критики з боку активістів-екологів, адже фактично виробники таким чином не зменшують викиди. Вони лише отримують "ліцензію на забруднення" та з чистою совістю продовжують викидати тисячі й мільйони тонн парникових газів.