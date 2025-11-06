Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Яка ситуація у заповіднику?

Плетенчук розповів, що екологи б'ють на сполох через ситуацію навколо унікального заповідника "Асканія-Нова".

Вони зверталися до мене. Теж просили цю тему озвучити тому, що насправді вона не є такою вже популярною в інформаційному середовищі,

– сказав він.

Справжні масштаби катастрофи невідомі. Та й бойові дії навколо Криму суттєво впливають на флору та фауну.

"Чи відновиться цей заповідник і коли – наразі невідомо. І навколо Криму так само бойові дії звісно впливають і на флору і на фауну. Згадували ви дельфінів. Цифри дуже різні. Іноді екологи пишуть про тисячі тварин, які загинули. Тому що вони чутливі до вибухів", – додав Плетенчук.

Також, за словами речника ВМС, екологи зверталися до нього і щодо нафтових плям, які дісталися Одеського узбережжя.

Що відомо про знищення "Асканії-Нової"?