Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Какая ситуация в заповеднике?
Плетенчук рассказал, что экологи бьют тревогу из-за ситуации вокруг уникального заповедника "Аскания-Нова".
Они обращались ко мне. Тоже просили эту тему озвучить потому, что на самом деле она не является такой уж популярной в информационной среде,
– сказал он.
Настоящие масштабы катастрофы неизвестны. И боевые действия вокруг Крыма существенно влияют на флору и фауну.
"Восстановится ли этот заповедник и когда – пока неизвестно. И вокруг Крыма так же боевые действия конечно влияют и на флору и на фауну. Вспоминали вы дельфинов. Цифры очень разные. Иногда экологи пишут о тысячах животных, которые погибли. Потому что они чувствительны к взрывам", – добавил Плетенчук.
Также, по словам представителя ВМС, экологи обращались к нему и по нефтяным пятнам, которые добрались до Одесского побережья.
Что известно об уничтожении "Аскании-Новой"?
Еще в 2024 году председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что россияне ограбили "Асканию-Нову", и что ее "больше нет".
Директор заповедника Виктор Шаповал тогда опровергал, что "Аскания-Нова" полностью уничтожена. Но в то же время он подтвердил факты кражи животных.
По состоянию на лето 2024 года россияне вывезли на оккупированную территорию Крыма 20 животных. К сожалению, часть животных погибла из-за недосмотра.