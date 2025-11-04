Загрязнение простирается на около 3,6 километра от одного из терминалов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

Смотрите также Население будет голодное и в дырявой одежде: как на Россию реально влияют украинские удары

Что известно о разливе нефти в Черном море?

Спутниковый снимок от 2 ноября показал разлив нефти вблизи портового терминала в Туапсе. Пятно в море простирается примерно на 3,6 километра.

Интересно, что российские местные власти подтвердили атаку и заявили о повреждении зданий объекта, а также якобы двух иностранных судов.



Спутниковый снимок Туапсе после дроновой атаки / Фото ВВС

Кроме того, в ВВС проанализировали данные спутниковой платформы NASA Firms, которая обнаруживает источники тепла на поверхности Земли. В районе порта зафиксировано 3 отдельных тепловых сигнала.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал, что россияне впервые столкнулись с проблемами по электричеству, поскольку украинцы перешли на системный подход в атаках по энергетике врага. "Это ответ на российские удары по энергетической инфраструктуре Украины", – отметил эксперт.

Как Украина атаковала Туапсинский НПЗ?