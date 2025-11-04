Забруднення простягається на близько 3,6 кілометра від одного з терміналів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС.
Дивіться також Населення буде голодне й у дірявому одязі: як на Росію реально впливають українські удари
Що відомо про розлив нафти в Чорному морі?
Супутниковий знімок від 2 листопада показав розлив нафти поблизу портового термінала в Туапсе. Пляма в морі простягається приблизно на 3,6 кілометра.
Цікаво, що російська місцева влада підтвердила атаку й заявила про пошкодження будівель об'єкта, а також нібито двох іноземних суден.
Супутниковий знімок Туапсе після дронової атаки / Фото ВВС
Окрім того, у ВВС проаналізували дані супутникової платформи NASA Firms, яка виявляє джерела тепла на поверхні Землі. У районі порту зафіксовано 3 окремі теплові сигнали.
До слова, ексклюзивно для 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів, що росіяни вперше зіткнулися з проблемами щодо електрики, оскільки українці перейшли на системний підхід в атаках по енергетиці ворога. "Це відповідь на російські удари по енергетичній інфраструктурі України", – зазначив експерт.
Як Україна атакувала Туапсинський НПЗ?
По ворожих об'єктах у Краснодарському краї успішно відпрацювали бійці СБУ й Сил безпеки та оборони.
Дрони уразили танкер і навантажувальну інфраструктуру порту, зокрема з ладу виведено щонайменше 4 нафтоналивні стендери.
Також атаку по Туапсе, де розташовані потужності "Роснафти", підтвердили в Генеральному штабі ЗСУ.