Забруднення простягається на близько 3,6 кілометра від одного з терміналів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС.

Що відомо про розлив нафти в Чорному морі?

Супутниковий знімок від 2 листопада показав розлив нафти поблизу портового термінала в Туапсе. Пляма в морі простягається приблизно на 3,6 кілометра.

Цікаво, що російська місцева влада підтвердила атаку й заявила про пошкодження будівель об'єкта, а також нібито двох іноземних суден.



Супутниковий знімок Туапсе після дронової атаки / Фото ВВС

Окрім того, у ВВС проаналізували дані супутникової платформи NASA Firms, яка виявляє джерела тепла на поверхні Землі. У районі порту зафіксовано 3 окремі теплові сигнали.

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів, що росіяни вперше зіткнулися з проблемами щодо електрики, оскільки українці перейшли на системний підхід в атаках по енергетиці ворога. "Це відповідь на російські удари по енергетичній інфраструктурі України", – зазначив експерт.

Як Україна атакувала Туапсинський НПЗ?