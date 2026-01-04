Про це журналіст, інфлюенсер та волонтер зі США Коррі Нієто розповів 24 Каналу, наголосивши на тому, чому вирішив переїхати із США до України. Він зазначив, що ні про що не шкодує і радий, що опинився у такій чудовій країні.

Чим цікаві українці з погляду американця?

Нієтто зазначив, що до України його привела низка подій. Все розпочалося у 2014 році.

Я народився і жив у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Одного разу вирішив подорожувати по США на своєму мотоциклі. Я проїхав від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, потім до Канади і повернувся до Лос-Анджелеса. Я користувався каучсерфінгом та зустрів неймовірних людей – переважно з Європи, а також з України,

– пояснив він.

Люди, яких він зустрічав, за його словами, завжди говорили, щоб він приїхав до Європи, до України, тому що йому обов'язково там сподобається. Тоді наступного літа Нієто взяв відпустку і поїхав у подорож Європою.

Мій бос не хотів давати мені відпустку, тому я вирішив зібрати грошей і звільнитися. Я приїхав до Західної Європи, а потім до України, де був волонтером. Я жив та працював в одній родині, допомагаючи з вивченням англійської у селі на південь від Києва,

– наголосив він.

Потім, за місяць, американцю запропонували роботу викладача англійської мови у приватній школі. Він вирішив залишитись на кілька місяців, а зрештою викладав два роки. У 2017 році Нієто змінив роботу і почав працювати в IT-сфері, зокрема, керівником продажу в аутсорсинговій IT-компанії.

До слова. Ексречник президента Європейської Ради, радник експрем'єр-міністра Бельгії, волонтер організації FinEst Volunteers в Україні Баренд Лейтс порадив не боятися іноземцям, які хочуть поїхати в Україну як волонтери. За його словами, якщо вони відчувають, що прагнуть зробити свій внесок, нехай просто приїжджають. Лейтс вважає, що робота, яку виконують гуманітарні волонтери, "не лише приносить задоволення, а й впливає на життя людей".

"Потім почалася війна, і я перейшов працювати у медіа, тому що мої соцмережі почали швидко зростати. Я отримав багато можливостей у медіакомпаніях та відчув життя на повну, допомагаючи поширювати правду про події в Україні. Цим я зараз і продовжую займатися", – пояснив журналіст.

За чим сумував, коли поїхав з України?

На питання, що його дійсно так глибоко зачепило, що він вирішив залишитися жити в Україні, американець відповів, що це пов'язано з людьми.

Українці, на його думку, – найцікавіші люди у світі. Кожен має свою історію. Також війна вплинула на багато життів. Йому подобається знайомитися з людьми, спілкуватися та передавати їхні розповіді, щоб інші розуміли боротьбу українців та важливість подальшої підтримки України.

Коли я приїхав до України, то відчув, що вона прагнула бути на рівні із США та Західною Європою, але її дуже стримувало те, що Росія робила з нею. І я просто відчув себе живим, хотів бути частиною цього, хотів це бачити,

– розповів Нієто.

Після багатьох років спілкування з українцями, він усвідомив різницю між їхнім менталітетом та американців. В Україні, за його словами, люди справжні, і коли вони щось відчувають, то кажуть про це прямо.

У США часто не такі щирі люди, вони будуть говорити: "Привіт! Як справи?". Проте на цьому – все. А українці, якщо їм щось не подобається чи їм некомфортно, вони обов'язково про це скажуть. Коли ти починаєш дружити з українцем, цей зв'язок дуже міцний, і мені це дуже подобається,

– підкреслив Коррі Нієто.

На його думку, в Україні є щось особливе, і коли він тимчасово поїхав звідси, то дуже сумував. І потім зрозумів, що йому не вистачало людей та зв'язків, які має в Україні.

