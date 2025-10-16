Як зазначає 24 Канал, про це повідомили на сторінці волонтерського штабу у фейсбуці. Як наголошують в "Українській команді", допомога війську надається системно.

Цього разу черговий позашляховик вирушив на фронт для бійців 25 бригади НГУ імені князя Аскольда.

"Ці хлопці завжди там, де вони найбільш потрібні. Зараз вони боронять Україну на східному напрямку та разом з ППО захищають небо столиці від ворожих дронів", – розповіли у волонтерському штабі.

Допомога від "Української команди": дивіться відео

Керівник "Української команди" Артур Палатний акцентував, що для виконання бойових завдань воїнам важливо, аби волонтери їх підтримували.

Впевнений, що ця автівка збереже життя та здоров'я наших героїв. І допоможе "гвардії Аскольда" ще краще виконувати свої бойові завдання,

– сказав Палатний.

Раніше стало відомо, що "Українська команда" встановила рекорд України, щоб зібрати кошти на атидронові сіткомети для захисників.