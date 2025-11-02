Про це пише 24 Канал з посиланням на свої джерела в Службі безпеки України.

Які наслідки атаки на причали в Туапсе?

По ворожих об'єктах в Краснодарському краї, які надають ресурси окупантам, успішно відпрацювали бійці СБУ і Сил безпеки та оборони. Дронами було уражено танкер та навантажувальну інфраструктуру нафтового порту в Туапсе.

Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі Росії, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме,

– повідомив наш співрозмовник.

Центр спецоперацій "Альфа" разом з іншими захисниками запустили дрони по об'єкту, які успішно влучили в ціль. Унаслідок прильотів загорівся танкер. Окрім цього вдалося вивести з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

Варто зазначити! У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснафта". Підприємство постійно забезпечує російських окупантів паливом.

Що передувало?