Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины.

Смотрите также Где расположен российский город Туапсе, в котором дроны ударили по причалам: показываем на карте

Какие последствия атаки на причалы в Туапсе?

По вражеским объектам в Краснодарском крае, которые предоставляют ресурсы оккупантам, успешно отработали бойцы СБУ и Сил безопасности и обороны. Дронами было поражено танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного порта в Туапсе.

Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, "хлопок" на российских НПЗ и дальше будет ярко гореть,

– сообщил наш собеседник.

Центр спецопераций "Альфа" вместе с другими защитниками запустили дроны по объекту, которые успешно попали в цель. В результате прилетов загорелся танкер. Кроме этого удалось вывести из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих загрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

В Туапсе после атаки дронов произошел пожар в порту: смотрите видео

Стоит отметить! В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит компании "Роснефть". Предприятие постоянно обеспечивает российских оккупантов топливом.

Дроны повредили инфраструктуру Туапсе: видео

Что предшествовало?