Напомним, что в заповедник оккупанты вошли 20 марта 2023 года. Они даже внесли его в свой "реестр".

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Что произошло с "Асканией-Новой"

Ранее поступала информация о том, что российские войска охотились на животных в "Аскании-Новой" и уничтожали заповедник.

Утром 19 августа стало известно, что заповедника "Аскания-Нова" больше нет. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Да, это правда, они его уничтожают. Последнее, что я слышал – они вывозят животных в Крым и в Россию. То есть можно сказать, что заповедника больше нет. Ограбили они его капитально", – рассказал Прокудин.

Что известно о заповеднике "Аскания-Нова"