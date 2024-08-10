Именно поэтому власти региона вместе с полицией решили расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения.

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Откуда на Херсонщине эвакуируют людей

К сожалению, за последний месяц из-за вражеских ударов фиксируем вдвое больше пострадавших среди мирных жителей, среди них – дети,

– заявил глава Херсонской ОВА.

По словам Александра Прокудина, из Херсонской области людей обязательно эвакуируют из:

населенных пунктов Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Першотравневое,

микрорайонов Гидропарк и Нефтегавань Херсона (вдоль улицы Морской пехоты, а также прилегающих к ней улиц и переулков).

Всего – 50 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Днепр,

– заявил чиновник.

Ведь оккупанты, которые размещены на Левобережье Херсонщины постоянно обстреливают деоккупированные территории.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин призвал людей эвакуироваться и позаботиться о жизни детей.

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Кстати, власть Сумщины проводит эвакуацию из 5 общин, которые страдают от обстрелов россиян. В частности, планируют вывезти 6 тысяч человек, в частности – 425 детей.