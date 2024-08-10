Саме через це влада регіону разом з поліцією вирішила розширити перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації населення.

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Звідки на Херсонщині евакуюють людей

На жаль, за останній місяць через ворожі удари фіксуємо вдвічі більше постраждалих серед мирних жителів, серед них – діти,

– заявив глава Херсонської ОВА.

За словами Олександра Прокудіна, з Херсонської області людей обов'язково евакуюють з:

населених пунктів Шляхове, Томарине, Новоолександрівка, Гончарне, Новодмитрівка, Ромашкове, Першотравневе,

мікрорайонів Гідропарк та Нафтогавань Херсона (вздовж вулиці Морської піхоти, а також прилеглих до неї вулиць та провулків).

Всього – 50 населених пунктів, розташованих вздовж річки Дніпро,

– заявив посадовець.

Адже окупанти, які розміщені на Лівобережжі Херсонщини постійно обстрілюють деокуповані території.

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін закликав людей евакуюватись та подбати про життя дітей.

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До речі, влада Сумщини проводить евакуацію з 5 громад, які потерпають від обстрілів росіян. Зокрема, планують вивезти 6 тисяч осіб, зокрема – 425 дітей.