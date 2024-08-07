Планируют эвакуировать жителей 5 общин Сумского района. Об этом рассказал в эфире телемарафона начальник Сумской ОГА Владимир Артюх, пишет 24 Канал.
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Большинство взрывов на Сумщине – работа ПВО
Владимир Артюх рассказал, что ситуация в регионе достаточно напряженная.
"Более суток продолжалась воздушная тревога. Я благодарю наши Вооруженные силы, Силам противовоздушной обороны, которые уничтожают даже баллистические ракеты", – сказал он.
Также председатель Сумской ОГА добавил, что сейчас большинство взрывов, которые слышат жители Сум и области, – это работа ПВО.
Такого прикрытия еще не было на Сумщине,
– отметил он.
Также Артюх добавил, что в среду, 7 августа, во время заседания Совета обороны области рассматривали оперативную ситуацию в регионе. Ситуация там контролируемая ВСУ.
Впрочем, из-за обстрелов пришлось ввести эвакуацию 23 населенных пунктов из приграничных общин. Речь идет об около 6 тысяч человек, среди которых 425 детей.