Начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко обратился к жителям с важными сообщением.

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"Сумчане, уже почти сутки в городе и области продолжается воздушная тревога! Еще раз подчеркиваю – будьте максимально внимательными и осторожными, особенно в ближайшие дни. Если есть возможность работать дистанционно – так и делайте. Берегите себя и своих родных", - написал Дрозденко.

В 01:16 Дрозденко сообщил, что после сбития вражеской цели могут сыпаться обломки, а как следствие – повреждения, пожара. Он также призвал жителей Сум быть осторожными.

Оккупанты обстреливают Сумскую область

Ночью и утром 7 августа военные российской армии совершили 29 обстрелов Сумской области, зафиксирован 91 взрыв.

Середино-Будскую общину атаковали FPV-дроном (3 взрыва); также был минометный обстрел (11 взрывов).

В Юнаковской общине были удары управляемыми авиационными бомбами (16 взрывов).

По Хотинской общине также ударили управляемыми авиационными бомбами (3 взрыва) и из миномета (2 взрыва).

Белопольскую общину обстреливали из ствольной артиллерии (11 взрывов), минометов (2 взрыва) и FPV-дронами (2 взрыва); еще с беспилотника сбросили взрывчатку.

На Есманьскую общину сбросили 4 мины и ударили по общине управляемой авиационной бомбой (1 взрыв).

В Дружбовской громаде был минометный обстрел (4 взрыва).

Новослободскую громаду обстреливали из ствольной артиллерии (2 взрыва).

По Шалыгинской громаде били из минометов (2 взрыва).

В Краснопольской громаде был артиллерийский (23 взрыва) и минометный (4 взрыва) обстрелы.

Также ночью силы ПВО Сумщины сбили баллистическую ракету.