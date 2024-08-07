Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко звернувся до мешканців із важливими повідомленням.
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"Сумчани, вже майже добу в місті та області триває повітряна тривога! Вкотре наголошую – будьте максимально уважними та обережними, особливо в найближчі дні. Якщо є можливість працювати дистанційно – так і робіть. Бережіть себе і своїх рідних", - написав Дрозденко.
О 01:16 Дрозденко повідомив, що після збиття ворожої цілі можуть сипатися уламки, а як наслідок – пошкодження, пожежі. Він також закликав мешканців Сум бути обережними.
Окупанти обстірлюють Сумщину
Уночі та зранку 7 серпня військові російської армії здійснили 29 обстрілів Сумської області, зафіксовано 91 вибух.
Середино-Будську громаду атакували FPV-дроном (3 вибухи); також був мінометний обстріл (11 вибухів).
У Юнаківській громаді були удари керованими авіаційними бомбами (16 вибухів).
П️о Хотінській громаді також вдарили керованими авіаційними бомбами (3 вибухи) та з міномета (2 вибухи).
Білопільську громаду обстрілювали зі ствольної артилерії (11 вибухів), мінометів (2 вибухи) та FPV-дронами (2 вибухи); ще з безпілотника скинули вибухівку.
На Есманьську громаду скинули 4 міни та вдарили по громаді керованою авіаційною бомбою (1 вибух).
У Дружбівській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи).
Новослобідську громаду обстрілювали зі ствольної артилерії (2 вибухи).
По Шалигинській громаді били з мінометів (2 вибухи).
У Краснопільській громаді був артилерійський (23 вибухи) та мінометний (4 вибухи) обстріли.
Також вночі сили ППО Сумщини збили балістичну ракету.