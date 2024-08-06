В Воздушных силах предупреждали об угрозе. 24 Канал призывает украинцев находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Сумах

Первыми о взрывах в Сумах сообщили корреспонденты Общественного.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ранее в Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей", – говорится в сообщении ведомства.

Впрочем, пока отсутствует какая-либо официальная информация о последствиях и причинах взрыва.

Напомним, что в ночь на 6 августа Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами. Вследствие вражеской атаки попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено, впрочем, обломки дронов повредили несколько домов и две заправки.