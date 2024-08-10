По сообщению местных властей, инцидент произошел на восточных окраинах Херсона, в Киндейке, около 17:00.

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Пострадали три человека

В автомобиле, который атаковали россияне с беспилотника, сидели трое членов семьи. 41-летний отец, 40-летняя мать и их 15-летний сын.

Все трое получили взрывные и черепно-мозговые травмы. Пострадавших бригада "скорой" доставила в больницу. Сейчас они под наблюдением медиков.

Следует заметить, что еще с утра ОВА сообщала об активности вражеских беспилотников в районе Херсона.

С самого утра российские военные массированно атаковали дронами мирных жителей в прибрежных районах.

Под вражеский удар попадали люди, которые стояли на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов.

Так, в Антоновке "мишенью" оккупантов стала 82-летняя местная жительница, которая просто находилась на улице. С взрывной травмой и ранением ноги ее госпитализировали в больницу. Прямо в центре Херсона под удар вражеского беспилотника попала 55-летняя женщина. Она самостоятельно обратилась в больницу за помощью. Пострадавшая получила множественные ранения голени.